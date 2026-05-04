Inchiesta arbitri Zazzaroni | Al momento non sono usciti elementi Discorsi per catturare simpatie non vanno bene
In un aggiornamento sulla vicenda riguardante l'inchiesta sugli arbitri, un rappresentante ha dichiarato che al momento non sono stati resi noti nuovi elementi. Ha anche aggiunto che evitare discorsi finalizzati a ottenere simpatie è importante. La situazione rimane sotto osservazione e non sono ancora emerse prove concrete che possano influenzare l’andamento delle indagini.
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