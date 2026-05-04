In un aggiornamento sulla vicenda riguardante l'inchiesta sugli arbitri, un rappresentante ha dichiarato che al momento non sono stati resi noti nuovi elementi. Ha anche aggiunto che evitare discorsi finalizzati a ottenere simpatie è importante. La situazione rimane sotto osservazione e non sono ancora emerse prove concrete che possano influenzare l’andamento delle indagini.

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© Internews24.com - Inchiesta arbitri, Zazzaroni: «Al momento non sono usciti elementi. Discorsi per catturare simpatie non vanno bene»

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