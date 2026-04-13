Ivan Zazzaroni ha commentato le recenti critiche rivolte all'allenatore, affermando che sei o sette persone hanno espresso opinioni negative come se fossero topi che emergono dalle fogne. La dichiarazione si riferisce alle polemiche scatenate da alcuni commentatori e tifosi nelle ultime settimane. Zazzaroni ha scritto di aver notato un aumento di commenti e attacchi nei confronti del tecnico, definendoli come un fenomeno di critica diffusa.

Ivan Zazzaroni scrive (anche) di Milan sul Corriere dello Sport, della confusione societaria e del ritorno degli anti allegriani dopo lo 0-3 con l’Udinese: Scrive Zazzaroni: Al Milan, dove non si capisce ancora chi sia il capo nonostante Gerry Cardinale abbia cantato al Financial Times “E qui comando io e questa è casa mia”, Allegri ha ripetuto più volte che il traguardo indicatogli dalla società è la Champions subendo peraltro di tutto da chi considera(va) questo Milan addirittura da scudetto. Il management rossonero ha altro da fare: Ibra si occupa dei social personali, Scaroni si fa inquadrare dalle telecamere a San Siro per confermare che esiste e pareggiare il conto con Simonelli e De Siervo, e gli altri? Muti come pesci.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zazzaroni e gli anti Allegri: “sei sette topi sono usciti dalle fogne”

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