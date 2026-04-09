Padovan | Il momento del Milan? Allegri gioca con due punte che non lo sono I limiti sono usciti col Napoli
Giancarlo Padovan ha commentato il momento attuale del Milan, affermando che la squadra di Allegri utilizza due attaccanti che non sono veri punte. Ha osservato che i limiti della formazione sono emersi chiaramente nella recente partita contro il Napoli, evidenziando alcune criticità nel reparto offensivo. La discussione si concentra sulle scelte tattiche e sulle difficoltà riscontrate nelle ultime uscite del club.
Intervenuto in diretta su 'Radio Napoli Centrale', il noto giornalista Giancarlo Padovan ha commentato i principali temi del campionato italiano dopo la 31^ giornata. Turno che ha visto due verdetti importanti per le posizioni più alte della classifica: le vittorie di Inter e Napoli hanno allontanato definitivamente il Milan dallo Scudetto. A proposito dei rossoneri, Padovan si è espresso così. "Dov'è finito il Milan che non perdeva mai? Allegri gioca con due punte che non sono punte. E sviluppa poco in attacco. Contro il Napoli ha giocato per il pareggio. Credo che Allegri non ha sbagliato qualcosa in particolare, ma è questo allenatore qui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pancaro: "Che fascino Allegri contro Sarri. Milan, Leao ha dei limiti. Bartesaghi e Palestra sono il futuro"Sei anni alla Lazio e due al Milan, con uno scudetto vinto in ciascuna delle due squadre oltre a tanti altri trofei (sei con la Lazio e due col...
Allegri dopo Milan-Lecce: “Quando mi dicono che sono fortunato, io sono contento”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026...
Temi più discussi: Padovan: Inter, patetico vittimismo su Bastoni. Chivu è come Marotta: non proprio...; Devil Girls Vicenza, rimonta e vittoria all'overtime contro il Civitavecchia; Comunicato Stampa: ‘L’olio della Serenissima 2026’; Padovan è sicuro: Inter-Roma? Vincono i giallorossi, ecco perché. Bastoni….
Padovan: Conte vuole separarsi splendidamente dal Napoli senza polemicheGiancarlo Padovan, giornalista, ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, ha fatto il punto sul momento del calcio italiano e naturalmente non sono mancati commenti sulle voci ... msn.com
Padovan: Inter, patetico vittimismo su Bastoni. Chivu è come Marotta: non proprio…Intervenuto sulle pagine del Messaggero Veneto, il giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla corsa scudetto e sul momento Inter ... msn.com
Secondo il giornalista Padovan, Conte vuole lasciare il Napoli. - facebook.com facebook
#Padovan a TN: " #Cairo inizia a pensare che avere un club non sia un vantaggio" In esclusiva su #ToroNews le parole dell'ex direttore di #Tuttosport che fa il punto sul calcio italiano e sul futuro di #UrbanoCairo nel #Torino #ToroNews #TorinoFc #Tori x.com