Giancarlo Padovan ha commentato il momento attuale del Milan, affermando che la squadra di Allegri utilizza due attaccanti che non sono veri punte. Ha osservato che i limiti della formazione sono emersi chiaramente nella recente partita contro il Napoli, evidenziando alcune criticità nel reparto offensivo. La discussione si concentra sulle scelte tattiche e sulle difficoltà riscontrate nelle ultime uscite del club.

Intervenuto in diretta su 'Radio Napoli Centrale', il noto giornalista Giancarlo Padovan ha commentato i principali temi del campionato italiano dopo la 31^ giornata. Turno che ha visto due verdetti importanti per le posizioni più alte della classifica: le vittorie di Inter e Napoli hanno allontanato definitivamente il Milan dallo Scudetto. A proposito dei rossoneri, Padovan si è espresso così. "Dov'è finito il Milan che non perdeva mai? Allegri gioca con due punte che non sono punte. E sviluppa poco in attacco. Contro il Napoli ha giocato per il pareggio. Credo che Allegri non ha sbagliato qualcosa in particolare, ma è questo allenatore qui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Padovan: “Il momento del Milan? Allegri gioca con due punte che non lo sono. I limiti sono usciti col Napoli”

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