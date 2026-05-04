Durante l’ultimo episodio del podcast Numer1, si è parlato dell’inchiesta arbitri in Serie A, con un focus particolare sull’Inter. L’attenzione si è concentrata sul modo in cui vengono trattate le vicende legate alla squadra, sollevando dubbi sulla presenza di un atteggiamento troppo tollerante rispetto ad altri casi simili. La discussione ha coinvolto vari punti di vista sulla gestione delle situazioni legate agli arbitri e alle decisioni prese durante le partite.

di Andrea Greco L’ultimo appuntamento del Podcast Numer1 ha messo al centro del mirino l’ inchiesta arbitri in Serie A che riguarda in primo piano proprio l’Inter. Durante la trasmissione, i toni si sono scaldati rapidamente. Tutto è partito da Sandro Sabatini che ha lanciato una vera e propria provocazione circa la trasparenza delle indagini. PAROLE – « Voglio fare il provocatore: rispetto ad altre vicende, non c’è un po’ troppo buonismo e comprensione nei confronti dell’Inter, di Rocchi e dei PM e dell’indagini? Voi sbagliate ad assecondare i tifosi nel dire che c’è da fare un paragone tra Juve e Inter. Si potrebbe fare un paragone...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta arbitri, Sabatini: «Rispetto ad altre vicende, non c’è un po’ troppo buonismo verso l’Inter?»

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