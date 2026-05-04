Caso arbitri Schenone dell’Inter verso l’ascolto in Procura | spuntano contatti tra Rocchi e dirigenti di Serie A

La Procura di Milano sta approfondendo le indagini sul mondo arbitrale, con particolare attenzione ai rapporti tra arbitri e club di Serie A. Dopo le intercettazioni che hanno coinvolto l’ex designatore e l’ex supervisore VAR, i pm intendono ascoltare anche l’ex arbitro internazionale in relazione a contatti avvenuti con dirigenti delle squadre di massima serie. L’indagine potrebbe estendersi ulteriormente, con nuovi aspetti da chiarire.

L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale potrebbe allargarsi ulteriormente. Dopo le intercettazioni che coinvolto l’ex designatore Gianluca Rocchi e l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, i pm vogliono fare chiarezza anche sui rapporti tra classe arbitrale e club di Serie A. In questo quadro potrebbe essere ascoltato Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, che al momento non risulta indagato. Schenone è la figura che, all’interno dell’Inter, cura i rapporti con il mondo arbitrale. Il suo nome entra nel fascicolo dopo una conversazione dell’aprile 2025 tra Rocchi e Gervasoni, nella quale viene pronunciata una frase ritenuta significativa dagli inquirenti: “loro non lo vogliono più vedere”.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Schenone dell’Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A Inchiesta arbitri: la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone. Spuntano contatti con altri clubProvedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rocchi intercettato: Nel dialogo a San Siro cita Schenone, l’addetto agli arbitri dell’Inter; Rocchi intercettato nomina l’addetto agli arbitri dell’Inter; Giorgio Schenone, chi è l’addetto agli arbitri dell’Inter coinvolto nell’inchiesta su Rocchi; Inchiesta arbitri, intercettazione Rocchi-Gervasoni: riferimento all'Inter e a Schenone? Le novità di oggi. Schenone dell’Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie AL’inchiesta della Procura di Milano si allarga con sei nuovi esposti. Nel frattempo il pm ascolterà Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, dopo l’intercettazione tra Rocchi e Gervasoni sul ... fanpage.it Caso Rocchi, la Procura si gioca le utime carte: intercettazioni con dialoghi vietati, nuovi interrogatori, la denuncia di GaspCi sarebbero prove di telefonate del designatore Rocchi con dirigenti di club, verrà ascoltato anche il referente degli arbitri dell'Inter Schenone assieme a quelli di altre squadre ... sport.virgilio.it #Marotta: “Caso arbitri C’è amarezza, ma ripeto, siamo tranquilli” x.com Caso Arbitri, Marotta convinto! Il dirigente nerazzurro risponde alle accuse ribadendo la totale serenità del club. Marotta ha definito la situazione un "copia e incolla" delle polemiche precedenti, sottolineando come la società abbia sempre agito con la massi - facebook.com facebook