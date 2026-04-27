Nasca e Di Vuolo nell’inchiesta arbitri su Inter-Verona

Un’indagine riguardante il settore arbitrale ha portato all’iscrizione di nuovi nomi, oltre a quelli già noti, tra cui Nasca e Di Vuolo. La procedura riguarda alcune partite tra Inter e Verona, e si sta approfondendo anche il ruolo di altri arbitri coinvolti. L’inchiesta si sta sviluppando in modo da chiarire eventuali irregolarità legate alle decisioni prese durante le gare.

L’inchiesta sul mondo arbitrale si allarga e coinvolge altri nomi oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Secondo quanto riferito da Repubblica, tra le persone finite sotto la lente della Procura compaiono anche Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, tutti in relazione all’ipotesi di falsa testimonianza. Tra i casi esaminati dagli inquirenti c’è anche Inter-Verona del 6 gennaio 2024. In quella partita fece molto discutere l’episodio legato alla mancata punizione per una gomitata di Alessandro Bastoni, azione che contribuì ad alimentare dubbi e polemiche sulla direzione della gara. In campo c’era Nasca, mentre al VAR operava Di Vuolo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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