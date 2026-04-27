Caso Rocchi 3 nuovi arbitri indagati | Daniele Paterna Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo 5 i fischietti sotto inchiesta

Tre nuovi arbitri sono stati inseriti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta in corso sul caso Rocchi. Oltre a loro, altri due fischietti sono già sotto inchiesta, portando a cinque il numero complessivo di ufficiali coinvolti. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle decisioni prese in alcune partite di calcio nazionali. La situazione ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria e delle istituzioni sportive.

Tre nuovi arbitri indagati nel caso che sta smuovendo le fondamenta del calcio italiano; oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, sono indagati ora anche Paterna, Nasca e Di Vuolo, per un totale di 5 fischietti sotto inchiesta Tre nuovi arbitri indagati nel caso che sta smuovendo le fondam.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Rocchi, 3 nuovi arbitri indagati: Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, 5 i fischietti sotto inchiesta Notizie correlate Caso Arbitri, indagati anche Di Vuolo e Nasca: non intervennero dal Var per la gomitata di Bastoni. Spunta un codice segretoAlisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Nasca e Di Vuolo nell’inchiesta arbitri su Inter-VeronaL’inchiesta sul mondo arbitrale si allarga e coinvolge altri nomi oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Rocchi, l’Inter si difende. Marotta: Noi estranei oggi e anche in futuro; Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter; Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendo; Travolto il calcio, dopo Rocchi altri arbitri indagati. Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaCon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it Caso Rocchi, l’inchiesta si allarga: altri tre arbitri sotto indagineSecondo l’ipotesi investigativa, quel cambio improvviso potrebbe essere stato influenzato da un segnale esterno. L’esposto presentato da Domenico Rocca suggerisce che possa esserci stata un’interferen ... gonfialarete.com Nota ufficiale della Uefa sul caso Rocchi Il comunicato - facebook.com facebook “Penalizzazione e retrocessione”: inchiesta Rocchi, cosa rischia l’Inter in caso di frode sportiva x.com