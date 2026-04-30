Un ex arbitro è stato ascoltato dal pubblico ministero nell’ambito di un’inchiesta relativa alla gestione delle partite di calcio. Durante l’audizione, non sono stati contestati o approfonditi dettagli riguardanti l’episodio di una partita tra due squadre, specificamente il rigore assegnato a favore di una delle due compagini. La vicenda si concentra su altre situazioni che non coinvolgono direttamente questo episodio.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, Gervasoni ascoltato dal pm: ma l’episodio di Inter Roma è fuori dal fascicolo

LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA

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