Inchiesta arbitri Gervasoni ascoltato dal pm | ma l’episodio di Inter Roma è fuori dal fascicolo

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex arbitro è stato ascoltato dal pubblico ministero nell’ambito di un’inchiesta relativa alla gestione delle partite di calcio. Durante l’audizione, non sono stati contestati o approfonditi dettagli riguardanti l’episodio di una partita tra due squadre, specificamente il rigore assegnato a favore di una delle due compagini. La vicenda si concentra su altre situazioni che non coinvolgono direttamente questo episodio.

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LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA

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