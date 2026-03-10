Terremoto in provincia di Catania | dichiarato lo stato di emergenza regionale

Un terremoto ha colpito i comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano nella provincia di Catania lo scorso 4 marzo. In seguito a questo episodio, la regione ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per queste zone. Inoltre, è stata riattivata una frana a Motta Sant'Anastasia, sempre nel territorio catanese.

Deliberato lo stato di crisi e di emergenza regionale per i comuni catanesi di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano, colpiti da un violento terremoto lo scorso 4 marzo, e per la riattivazione della frana che ha interessato Motta Sant'Anastasia, sempre in provincia di Catania. Il governo regionale ha approvato i provvedimenti nel corso della seduta straordinaria della giunta convocata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Renato Schifani, e ha nominato commissario delegato per lo stato di crisi e di emergenza il capo del Genio civile di Catania, l'ingegnere Gaetano Laudani. «Siamo vicini alle comunità catanesi colpite da...