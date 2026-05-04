Incendio devastante fra Lucca e Pisa il danno del fuoco è incalcolabile Quanto vale un bosco che non c’è più?

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un’area tra Lucca e Pisa, causando danni ingenti al patrimonio boschivo. Le fiamme sono divampate in un periodo che normalmente non vede queste criticità, segnalando un'aumentata frequenza di incendi anche fuori stagione. Le autorità hanno dichiarato che il costo dei danni ambientali è difficile da quantificare e che la prevenzione risulta sempre più complessa, attribuendo la situazione ai effetti del cambiamento climatico.

Pisa, 4 maggio 2026 – “Incendi anche fuori stagione: il cambiamento climatico allunga il rischio. Prevenirli? È impossibile”. A otto anni dai momenti del 2018, ancora presenti nella memoria di molti calcesani, quando l’incendio bruciò 1200 ettari della Valgraziosa, Massimiliano Ghimenti, allora sindaco di Calci e oggi consigliere regionale, racconta cosa significa affrontare le conseguenze di un rogo come quello che nei giorni scorsi ha mandato in fumo 720 ettari sul monte Faeta, in gran parte ad Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. Incendio sul Monte Faeta, il peggio (forse) è passato. Via alla bonifica, in fumo circa 700 ettari: la situazione Video esclusivo: il sopralluogo del sindaco tra le zone evacuate, la casa distrutta dall'incendio ad Asciano (atex.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio devastante fra Lucca e Pisa, il danno del fuoco è incalcolabile. “Quanto vale un bosco che non c’è più?” Notizie correlate Leggi anche: Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate Lucca, incendio sul monte Faeta: le immagini dal canadair dei vigili del fuocoProseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pisa, maxi-incendio sul monte Faeta: evaucate 3.500 persone; Brucia il monte tra Lucca e Pisa, in azione anche gli elicotteri; Incendio sul Monte Faeta: due operai indagati per il rogo che ha distrutto 800 ettari; Inferno di fuoco tra Lucca e Pisa, dall'alba in azione tre Canadair decollati da Ciampino e Genova. Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuateIncendio grave sul Monte Faeta fra Lucca e Pisa: 250 ettari in fumo ed evacuazioni. Canadair in azione, allarme per il vento forte ... virgilio.it Incendio sul Monte Faeta: indagati due giardinieri di LuccaUna casa seriamente danneggiata dalle fiamme, e tuttora inagibile, nel maxi incendio del monte Faeta che ha costretto a evacuare più di 3.000 persone dalle abitazioni nella zona di Asciano, vicino a P ... controradio.it Paura nel cuore del parco Langer Un incendio devastante ha colpito il polmone verde della Commenda, in arrivo l'elicottero da Venezia L'articolo completo nel link qui a fianco https://www.polesine24.it/cronaca/2026/05/03/gallery/v - facebook.com facebook