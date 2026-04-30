Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, interessando circa 250 ettari di bosco. Per contenere le fiamme sono stati impiegati diversi mezzi aerei, tra cui un Canadair. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune abitazioni nelle zone vicine, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Il grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa continua da oltre 48 ore. Le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di bosco, costringendo all’evacuazione centinaia di persone. In azione Canadair, elicotteri e diverse squadre antincendio, mentre il vento ha reso complicate le operazioni di spegnimento. Fiamme sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa Continua a bruciare il Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, dove un grave incendio boschivo sta mettendo sotto pressione vigili del fuoco, protezione civile e volontari. Le fiamme, alimentate dal forte vento di grecale e dalla vegetazione secca, risultano attive ormai da oltre 48 ore e hanno già devastato circa 250 ettari di bosco e macchia mediterranea.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate

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