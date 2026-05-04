Incendio camion dei rifiuti a Napoli Asìa | Tutto il quartiere ha aiutato a spegnere le fiamme anche due srilankesi

Un incendio ha coinvolto un camion dei rifiuti nel quartiere di Napoli, attirando numerose persone sul posto. Secondo quanto riferito dai rappresentanti di Asìa, l'azienda incaricata della gestione dei rifiuti, molti abitanti del quartiere si sono uniti per spegnere le fiamme, tra cui anche due cittadini di origine srilankese. L’episodio ha visto una partecipazione collettiva che ha contribuito a contenere il rogo.

Ruggiero, Ad di Asìa, a Fanpage.it: "Gesto di grande altruismo. Tutto il quartiere ha aiutato a domare il rogo del camion dei rifiuti". Tra i soccorritori anche due srilankesi e i vigilanti della Prestige.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Auto in fiamme nella notte a Turate: due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendioAuto in fiamme nella notte a Turate, dove un intervento di soccorso tecnico si è reso necessario per l’incendio di un’auto in sosta. Incendio sul Pin Umbrela a Cavallasca: interviene anche l’elicottero per spegnere le fiammeIncendio nel primo pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, in località Cavallasca, nella zona del Pin Umbrela, dove le fiamme hanno interessato un’area... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'inferno di fuoco incenerisce rotoballe e rifiuti. Incendio spento dopo una lunga battaglia con le fiamme; Specchia Services: tra norme rispettate e disagi, la delocalizzazione resta un’ipotesi; Camion in fiamme sulla Orte Terni. Traffico bloccato; Fiamme all’alba in una pelletteria. Allarme rosso in via dei Cattani. Incendio camion dei rifiuti a Napoli, Asìa: Tutto il quartiere ha aiutato a spegnere le fiamme, anche due srilankesiRuggiero, Ad di Asìa, a Fanpage.it: Gesto di grande altruismo. Tutto il quartiere ha aiutato a domare il rogo del camion dei rifiuti. Tra i soccorritori anche due srilankesi e i vigilanti della Pres ... fanpage.it Macerata Feltria, camion per i rifiuti in fiammeCamion adibito alla raccolta dei rifiuti in fiamme a Macerata Feltria: intervengono i vigili del fuoco.. L’autista in posizione di sicurezza ... centropagina.it NELLA NOTTE TRE CAMION CON TARGA STRANIERA IN SOSTA A FUOCO VICENZA. Un incendio è scoppiato intorno alle 22 di ieri, venerdì primo maggio, in viale Leonardo Da Vinci a Vicenza. Le fiamme hanno divorato tre tir con targa straniera parchegg - facebook.com facebook