Incendio sul Pin Umbrela a Cavallasca | interviene anche l’elicottero per spegnere le fiamme

Oggi nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato nella zona del Pin Umbrela a Cavallasca, interessando un'area di vegetazione boschiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno inviato anche un elicottero per domare le fiamme. L’intervento è ancora in corso, e sono in atto le operazioni di spegnimento. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.