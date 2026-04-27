Incendio sul Pin Umbrela a Cavallasca | interviene anche l’elicottero per spegnere le fiamme
Oggi nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato nella zona del Pin Umbrela a Cavallasca, interessando un'area di vegetazione boschiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno inviato anche un elicottero per domare le fiamme. L’intervento è ancora in corso, e sono in atto le operazioni di spegnimento. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.
Incendio nel primo pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, in località Cavallasca, nella zona del Pin Umbrela, dove le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione boschiva.L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio e sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Quicomo.it
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