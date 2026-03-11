Nella mattina dell’11 marzo 2026, un tram a Milano è stato coinvolto in un incendio, provocando momenti di preoccupazione tra i passanti. Le fiamme hanno interessato il veicolo senza causare feriti, mentre le squadre di emergenza sono intervenute per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo.

Tanta paura ma nessun ferito fortunatamente. Nuovo incidente che ha coinvolto un tram a Milano la mattina dell'11 marzo 2026. Un convoglio della linea 27, un Sirietto, è stato danneggiato dalla caduta di un cavo della rete aerea sul mezzo che ha provocato una fiammata. Il fatto è avvenuto in via Marco Bruto nella zona MecenateForlanini. In quel momento a bordo del tram c'erano una ventina di persone che sono uscite immediatamente. Come detto non è stato registrato alcun ferito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e personale dell'azienda di trasporto locale Atm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiamme su un tram a Milano: tanta paura, nessun ferito

