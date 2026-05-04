Incendio a scuola | a fuoco materiali accatastati

Nella serata di domenica 3 maggio, intorno alle 20, si è sviluppato un incendio nell’area esterna di un istituto scolastico in via don Stoppani, a Seregno. Le fiamme hanno interessato materiali accatastati, causando l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La scuola è stata temporaneamente chiusa per verifiche di sicurezza.

Incendio al collegio Ballerini di Seregno. Intorno alle 20 di domenica 3 maggio nell’area esterna dell’istituto scolastico di via don Stoppani è divampato un incendio.Sono stati avvolti dalle fiamme materiali di vario tipo accatastati in quell’ala del plesso. Sono stati allertati subito i.🔗 Leggi su Monzatoday.it Incendio alla scuola Pestalozzi Notizie correlate Incendio alla moschea, sequestrati i materiali e aperto un fascicolo in ProcuraGli inquirenti della Digos al lavoro per ricostruire le cause che hanno provocato le fiamme che hanno distrutto la tensostruttura del centro islamico... Leggi anche: Incendio a Borgesiana, brucia magazzino di materiali edili: alta nube nera Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio a scuola: a fuoco materiali accatastati; Il rogo di Calci ha fatto scuola: L’esperienza ci ha aiutato. Centinaia di volontari in campo; L’opuscolo per l’emergenza incendio arriva all’istituto Moreschi; Sventato incendio al Cambonino: il Comune ringrazia quattro studenti del Torriani. Incendio di Crans-Montana, Elsa vince la prima battaglia: dimessa dal Cto, punta al ritorno a scuolaDopo 58 giorni la quindicenne biellese lascia il Centro ustionati: ora il passaggio al Regina Margherita prima del rientro a Biella ... affaritaliani.it Incendio alla scuola materna: paura a Seregno per 130 bambiniSerengo (Monza Brianza), 17 gennaio 2026 – Apprensione e paura ieri in una scuola dell’Infanzia di Seregno, fra il quartiere Santa Valeria e il Ceredo. Le fiamme che si sono sprigionate all’ora di ... ilgiorno.it Solo un'abitazione in prossimità dell'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto a fare evacuare la famiglia. - facebook.com facebook Caso Minetti, morte avvocati in incendio Uruguay: procura acquisisce atti adozione del minore x.com