Incendio a Borgesiana brucia magazzino di materiali edili | alta nube nera

Sabato 21 febbraio alle 9, un incendio ha coinvolto un magazzino di materiali edili nella zona della Borghesiana a Roma. Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando una colonna di fumo nero che si vede a distanza. Le autorità sono intervenute subito per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco, mentre si cercano di capire le cause dell’incendio e i danni provocati.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 9. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre Un maxi incendio è scoppiato alle 9 circa di sabato 21 febbraio a Roma, nella zona della Borghesiana. A bruciare un magazzino e deposito di materiale edile in via Montresta, 96. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Al momento non risultano persone coinvolte. La nube nera che si è levata al cielo è stata subito visibile in gran parte di Roma est. Presente anche la polizia di Stato e i medici del 118 per soccorrere eventuali intossicati. L'area è stata circoscritta e la strada è stata chiusa.