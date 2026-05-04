È stato aperto il terzo Ospedale di Comunità nel Napoletano, situato a Bacoli. L’unità fornirà servizi sanitari di prossimità ai residenti della zona. L’inaugurazione si inserisce in un progetto di potenziamento dell’assistenza territoriale. La struttura si aggiunge alle altre due già operative nella stessa regione. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il nuovo Ospedale di Comunità di Bacoli, situato in via Gaetano de Rosa, ha aperto le sue porte, segnando un importante passo avanti nella gestione dei pazienti cronici. Associato all’Asl Napoli 2 Nord, questa struttura si dedica al monitoraggio di pazienti che necessitano assistenza dopo un periodo di cura acuta, svoltosi presso il presidio di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Attualmente, i primi quattro ricoveri sono già avvenuti con pazienti tutti over 65. I pazienti accolti in questa nuova struttura presentano diverse patologie, tra cui bronchite in fase di riacutizzazione, insufficienza renale e sepsi urinaria, tutte condizioni che richiedono un’attenta sorveglianza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inaugurato il terzo Ospedale di Comunità nel Napoletano: vantaggi per i cittadini e la salute.

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