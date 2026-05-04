In viale Alberti taglio del nastro alla nuova attività | apre le porte la pasticceria siciliana
A Ravenna, in viale Alberti, è stata inaugurata una nuova attività commerciale: una pasticceria chiamata “Sapori di Sicilia”. L'apertura è stata seguita dal taglio del nastro e dall’ingresso dei clienti nel locale. La pasticceria è gestita dai titolari Gabriella e Salvo, che hanno deciso di avviare questa attività nella zona. La struttura si presenta come un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei dolci siciliani.
A Ravenna si aprono le porte di una nuova avventura commerciale. In viale Alberti ha da poco inaugurato la pasticceria “Sapori di Sicilia”, dei titolari Gabriella e Salvo. All'evento ha partecipato anche il vicesindaco Eugenio Fusignani. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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