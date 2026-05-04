In viale Alberti taglio del nastro alla nuova attività | apre le porte la pasticceria siciliana

A Ravenna, in viale Alberti, è stata inaugurata una nuova attività commerciale: una pasticceria chiamata “Sapori di Sicilia”. L'apertura è stata seguita dal taglio del nastro e dall’ingresso dei clienti nel locale. La pasticceria è gestita dai titolari Gabriella e Salvo, che hanno deciso di avviare questa attività nella zona. La struttura si presenta come un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei dolci siciliani.