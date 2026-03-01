Apre le porte il nuovo bar nel centro della località balneare | il taglio del nastro con l' assessora Monti

Sabato pomeriggio si è svolta l’inaugurazione del bar Chapeu, situato in viale dei Navigatori a Punta Marina. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, mentre l’assessora Monti ha tagliato il nastro. L’apertura del nuovo locale nel centro della località balneare è stata accompagnata da un momento di festa condiviso da chi si trovava sul posto.

Si è svolta sabato pomeriggio l'inaugurazione del bar Chapeu, in viale dei Navigatori a Punta Marina, un momento di festa e condivisione che ha visto la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.All'evento ha presenziato l'assessora Barbara Monti in.