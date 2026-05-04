In Utero intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio Castellitto

Il 8 maggio arriva su HBO Max la nuova serie intitolata “In Utero”, con Sergio Castellitto come protagonista principale. La regista dello spettacolo è Maria Sole Tognazzi, che ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del progetto. La serie si propone di affrontare temi legati alla vita e alle relazioni, e sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dalla data di debutto.

Sergio Castellitto è il volto principale di “In Utero”, la nuova serie che debutterà su HBO Max l’ 8 maggio. Il progetto, ideato da Margaret Mazzantini e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcinelli, ruota attorno al tema del desiderio di avere un figlio e alle vite che si intrecciano all’interno di una clinica per la fertilità situata a Barcellona. Castellitto interpreta Ruggero, medico e fondatore della struttura “Creatividad”, centro specializzato in fecondazione assistita. Al suo fianco lavora Angelo, embriologo interpretato da Alessio Fiorenza, figura chiave nel percorso scientifico della clinica. Nel cast figura anche Maria Pia Calzone nel ruolo di Teresa, amministratrice e moglie di Ruggero, insieme a Dora, che si occupa dell’assistenza ai pazienti.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “In Utero”, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio Castellitto Notizie correlate Su HBO dall'8 maggio la nuova serie In utero creata da Margaret Mazzantini, con Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone(askanews) – Una clinica per la fertilità, la nuova genitorialità, scelte che cambiano la vita sono al centro della serie In utero, su HBO Max dall’8... In utero: Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di nuovo insiemeOgni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica: persone di differente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Iside, al via le riprese del nuovo film tutto al femminile di Maria Sole Tognazzi; Iside al via, il nuovo di Maria Sole Tognazzi con Monica Bellucci; Iside: la via le riprese del nuovo film di Maria Sole Tognazzi; INTERVISTE I Alla Festa della Rivoluzione con Scamarcio, Lombardi e Catinari. In Utero, recensione: uno sguardo al medical drama italiano che parla di genitorialitàSu HBO Max arriva un'altra serie italiana: In Utero, uno show che parla di genitorialità, con delicatezza e senza retorica. movieplayer.it La serie diretta da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sorcinelli su HBO Max dall'8 maggioSu HBO dall'8 maggio la nuova serie In utero creata da Margaret Mazzantini, con Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone ... amica.it Un racconto tutto al femminile tra danza, maternità e legami che attraversano il tempo: Maria Sole Tognazzi presenta "Iside", con Monica Bellucci, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia. Il film è in lavorazione tra Parigi e Roma e riunisce u - facebook.com facebook Sono iniziate a Parigi e proseguono ora a Roma le riprese di #ISIDE, il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi (In Utero, Petra, Viaggio Sola, Dieci Minuti) che vede come protagoniste Monica Bellucci, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Ins x.com