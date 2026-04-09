In utero | Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di nuovo insieme

Il prossimo 8 maggio sarà disponibile su HBO Max una nuova serie creata da Margaret Mazzantini e interpretata da Sergio Castellitto. La produzione segna il ritorno della coppia nel mondo dello spettacolo e rappresenta una collaborazione tra scrittrice e attore. La serie si basa su un progetto originale, e la data di uscita è stata annunciata di recente. La trama e i dettagli sono ancora riservati.

Ogni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica: persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, che attraverso il proprio desiderio di genitorialità portano punti di vista inediti e conflitti profondi mai esplorati. Ambientata a Barcellona, In utero accompagna lo spettatore dentro un universo poco raccontato e profondamente umano dove ogni giorno si intrecciano storie di speranza, attesa, coraggio e vulnerabilità. Persone che arrivano alla clinica con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio, ma con dietro un percorso spesso cadenzato da scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In utero: Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di nuovo insieme Sergio Castellitto torna con In Utero: primo sguardo al medical drama sulla fecondazione assistitaLa serie ambientata in un clinica della fertilità spagnola in arrivo su HBO Max è stata creata da Margaret Mazzantini ed è diretta da Maria Sole... In Utero, quando esce e dove vedere (HBO Max) la serie con CastellittoOtto episodi ambientati in una clinica della fertilità dal 8 maggio in esclusiva streaming. Il Catalogo Di HBO Max Temi più discussi: In utero, una nuova serie con Sergio Castellitto su HBO Max. Il trailer; ‘In Utero’, in arrivo su HBO Max il medical drama italiano con Sergio Castellitto; In Utero, la serie con Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone su una clinica per la fertilità; Sergio Castellitto torna con In Utero: primo sguardo al medical drama sulla fecondazione assistita. In utero : Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di nuovo insiemeArriva l'8 maggio su HBO Max la prima serie creata da Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto nei panni di un ginecologo fondatore di una clinica di fecondazione assistita a Barcellona ... vanityfair.it Sergio Castellitto ginecologo in 'In Utero', la nuova serie sulla fertilità'In Utero', la serie di Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto esplora genitorialità e fecondazione assistita ... it.blastingnews.com HBO Max annuncia la data di uscita e mostra il trailer ufficiale della sua nuova serie italiana #InUtero, medical drama con protagonista #SergioCastellitto. Al link tutti i dettagli: x.com Dall'8 maggio su HBO Max arriva #InUtero di Margaret Mazzantini diretto da Maria Sole Tognazzi con Sergio Castellitto protagonista. Tutti i dettagli al link al primo commento - facebook.com facebook