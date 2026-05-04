In una clinica di fertilità a Barcellona, medici e pazienti si incontrano quotidianamente per affrontare questioni legate alla fecondazione assistita. L’ambiente diventa scenario di discussioni su decisioni delicate e dilemmi etici, mentre il personale sanitario guida le persone attraverso percorsi complessi e spesso emotivamente impegnativi. L’intervista a tre protagonisti approfondisce le esperienze e le sfide di chi vive questa realtà.

Ambientata a Barcellona, una clinica specializzata in fertilità diventa il luogo dove medici e pazienti si confrontano ogni giorno tra scelte difficili e dilemmi etici legati al desiderio di avere un figlio. Al centro della storia c’è il dottor Ruggero Gentile, interpretato da Sergio Castellitto, che sostiene con fermezza come avere un figlio non sia un diritto né un obbligo, ma un desiderio profondo. Da questa riflessione prende vita “In Utero”, la nuova serie creata da Margaret Mazzantini, disponibile su HBO Max dall’ 8 maggio. Definita un “psycho-medical drama”, la serie propone un approccio originale al genere medical, raccontando le dinamiche della clinica Creatividad, fondata dallo stesso Ruggero insieme alla moglie Teresa, interpretata da Maria Pia Calzone.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “In Utero”, intervista ad Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony

IN UTERO | Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony: Intervista

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