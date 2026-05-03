Eventi Maria Pia Calzone madrina del Gala per il piccolo Domenico 

Lunedì 4 maggio si terrà al Teatro Totò di Napoli un gala benefico a favore della fondazione dedicata a Domenico, un bambino che è morto in seguito a complicazioni durante un trapianto al cuore. L’evento vedrà come madrina l’attrice Maria Pia Calzone. La serata è organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda.

Sarà l’attrice Maria Pia Calzone la madrina del gala benefico, lunedì 4 maggio al Teatro Totò di Napoli, a favore della fondazione dedicata al piccolo Domenico, scomparso tragicamente dopo un “discusso” trapianto al cuore. Una serata all’insegna della solidarietà e dello spettacolo che vedrà coinvolti oltre 40 artisti, riuniti grazie all’impegno di Francesco Merola e Marianna Mercurio. Sul palco si alterneranno musica, testimonianze e momenti di intrattenimento con un unico obiettivo: sostenere le attività della fondazione nata nel suo ricordo. La presenza di Maria Pia Calzone, in qualità di madrina dell’evento, rappresenta un segnale forte di vicinanza e sensibilità verso una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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