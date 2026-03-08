Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, è deceduto all’età di 71 anni. La band, nota per aver contribuito alla colonna sonora del film ‘Profondo Rosso’, ha pubblicato un messaggio di addio sui propri canali social. Martino, figura centrale nel gruppo, ha lasciato un segno importante nella scena musicale italiana. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla band stessa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perdita nel mondo della musica italiana. Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, è scomparso all’età di 71 anni. La band, celebre a livello internazionale anche grazie alla colonna sonora di Profondo Rosso di Dario Argento, ha annunciato la notizia sui propri canali social. Nella nota ufficiale, i membri dei Goblin hanno ricordato come Martino sia stato una figura fondamentale nella storia della band e della musica italiana, contribuendo a creare alcune delle pagine più iconiche del cinema italiano insieme a Claudio Simonetti, Massimo Morante e Fabio Pignatelli. Il ricordo della band. I compagni di Walter Martino hanno sottolineato il suo talento, la sensibilità musicale e lo spirito creativo, elementi che hanno definito il suono unico dei Goblin. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - È morto Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin: il post della band legata alla colonna sonora di ‘Profondo Rosso’

È morto Walter Martino a 71 anni: batterista e fondatore dei Goblin, autori della colonna sonora di Profondo RossoÈ morto Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, tra gli autori della colonna sonora di Profondo Rosso, film di Dario Argento.

È morto Brad Arnold: fondatore, cantante e batterista dei 3 Doors Down. La band: “Malato di cancro al quarto stadio. La famiglia chiede il rispetto per la privacy”Nel maggio scorso il cantante aveva rivelato pubblicamente di essere affetto da un tumore al rene al quarto stadio.

Tutto quello che riguarda Walter Martino.

Temi più discussi: GOBLIN: è morto Walter Martino; La scomparsa di Walter Martino, maestro della batteria; E’ morto Walter Martino, figlio di Bruno, il cantante dell’estate e membro dei Goblin; Addio all'artista Walter Martino.

È morto Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin, autori della colonna sonora di Profondo RossoÈ morto Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, tra gli autori della colonna sonora di Profondo Rosso, film di Dario Argento ... fanpage.it

Walter Martino, è morto il batterista dei Goblin. Compose Profondo RossoMusicista e compositore, aveva 72 anni. Con i Goblin firmò una delle colonne sonore più iconiche del cinema italiano, lavorando con il regista Dario Argento e ... repubblica.it

La scomparsa di Walter Martino, storico ex batterista dei Goblin, lascia un vuoto profondo nel panorama del rock progressivo italiano. Musicista raffinato e compositore sensibile, Martino contribuì in modo determinante alla creazione di alcune delle pagine più - facebook.com facebook