Lutto | scomparso Matteo Agostinelli della band Yuppie Flu
Matteo Agostinelli, noto frontman degli Yuppie Flu, è morto a 48 anni nella sua casa di Bologna. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni di salute che avevano già preoccupato amici e colleghi. Agostinelli aveva rivoluzionato la scena musicale indipendente italiana, fondando anche la casa discografica Homesleep Music. La sua musica ha influenzato molti artisti emergenti. La notizia ha sconvolto fan e musicisti, che ricordano il suo contributo con affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale nazionale.
È morto a 48 anni nella sua casa di Bologna Matteo Agostinelli, frontman degli Yuppie Flu e cofondatore della Homesleep Music, etichetta discografica di punta della scena indipendente italiana tra la fine degli Anni ‘90 e i primi 2000. Originario di Ancona, Agostinelli insieme agli Yuppie Flu è stato uno dei protagonisti della prima ondata indie rock-pop italiana: dopo il debutto con ‘Automatic but Static’ nel 1997, la formazione, tornata in attività con un Ep nel 2021, aveva pubblicato in tutto cinque album. La band ha avuto ottimi riscontri anche all’estero, collaborando tra l’altro con la celebre Rough Trade Records e portando il suono dell’indie-rock italiano a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
È morto Matteo Agostinelli a 48 anni: era il fondatore degli Yuppie Flu, band storica dell’indie italianoMatteo Agostinelli, noto per aver fondato gli Yuppie Flu, è morto improvvisamente a 48 anni.
È morto Matteo Agostinelli degli Yuppie FluMatteo Agostinelli, musicista e fondatore degli Yuppie Flu, è morto improvvisamente a Bologna all’età di 48 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lutto: scomparso. Matteo Agostinelli della band Yuppie Flu; Matteo Agostinelli, è morto a 53 anni il cantante e chitarrista degli Yuppie Flu; Addio al cantante italiano simbolo degli anni Novanta | il terribile annuncio.
Matteo Agostinelli, è morto a 53 anni il cantante e chitarrista degli Yuppie FluOriginario di Ancona, viveva da tempo a Bologna. Il ricordo della band: «Il suo meraviglioso talento per la musica resterà qui, con noi» ... corrieredibologna.corriere.it
È morto Matteo Agostinelli a 48 anni: era il fondatore degli Yuppie Flu, band storica dell’indie italianoÈ morto a 48 anni Matteo Agostinelli, fondatore degli Yuppie Flu, band che ha scritto pagine importanti dell'indie rock italiano ... fanpage.it
Addio a Matteo Agostinelli, voce degli Yuppie Flu x.com
Lutto nella musica, morto a Bologna l'anconetano Matteo Agostinelli leader degli Yuppie Flu - facebook.com facebook