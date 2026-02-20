Lutto | scomparso Matteo Agostinelli della band Yuppie Flu

Matteo Agostinelli, noto frontman degli Yuppie Flu, è morto a 48 anni nella sua casa di Bologna. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni di salute che avevano già preoccupato amici e colleghi. Agostinelli aveva rivoluzionato la scena musicale indipendente italiana, fondando anche la casa discografica Homesleep Music. La sua musica ha influenzato molti artisti emergenti. La notizia ha sconvolto fan e musicisti, che ricordano il suo contributo con affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale nazionale.

È morto a 48 anni nella sua casa di Bologna Matteo Agostinelli, frontman degli Yuppie Flu e cofondatore della Homesleep Music, etichetta discografica di punta della scena indipendente italiana tra la fine degli Anni ‘90 e i primi 2000. Originario di Ancona, Agostinelli insieme agli Yuppie Flu è stato uno dei protagonisti della prima ondata indie rock-pop italiana: dopo il debutto con ‘Automatic but Static’ nel 1997, la formazione, tornata in attività con un Ep nel 2021, aveva pubblicato in tutto cinque album. La band ha avuto ottimi riscontri anche all’estero, collaborando tra l’altro con la celebre Rough Trade Records e portando il suono dell’indie-rock italiano a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

