R oma (askanews) – Una fuga attraverso l’Italia, tra corse in auto, sospetti e tradimenti. È un po’ action e un po’ thriller, ma è soprattutto la storia di un incontro tra due personaggi tanto diversi e costretti a stare insieme, Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, nuova serie Sky Original disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Maria Chiara Giannetta, carriera e vita. guarda le foto Alla regia c’è Davide Marengo che ha diretto Maria Chiara Giannetta nei panni di una giovane agente sotto copertura, Rosa, a cui viene affidato il primo grande incarico: scortare un baby boss di camorra, Cocìss, deciso a collaborare con la polizia per salvarsi la pelle, interpretato da Francesco Di Napoli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In "Rosa Elettrica", l'attrice ci regala un personaggio fragilissimo e d'acciaio allo stesso tempo.

In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed!

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Rosa Elettrica, un thriller che attraversa l'Italia: La serie con Maria Chiara Giannetta arriva su Sky e NOWIl cast e il team di produzione di Rosa Elettrica - In fuga con il nemico hanno presentato la nuova serie originale che debutterà il prossimo 8 maggio su Sky e in streaming su NOW: ecco cosa dobbiamo ... comingsoon.it

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La tv in streaming questa settimana: Buen camino di Checco Zalone, le serie La casa degli spiriti e In utero, in 8 puntate, e Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa elettrica - facebook.com facebook

Maria Chiara Giannetta agente in «Rosa Elettrica»: «Io, antieroina poco accomodante» x.com