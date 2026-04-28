Finanziamenti il tasso dei prestiti scende sotto l’8% | a Parma l' importo medio chiesto è di 14 mila euro
Nel primo trimestre del 2026 i tassi di interesse sui finanziamenti in Italia sono rimasti sotto l’8%, segnando una continuazione del calo iniziato nel corso dell’anno precedente. A Parma, l’importo medio richiesto per i prestiti personali si attesta intorno ai 14 mila euro. Questi dati evidenziano una tendenza generale di diminuzione dei costi di accesso ai finanziamenti, con un aumento delle richieste di prestiti di importo contenuto.
Nel primo trimestre del 2026 prosegue il trend di calo dei tassi d’interesse iniziato lo scorso anno per quanto riguarda il mercato dei finanziamenti in Italia, soprattutto per i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, a marzo il TAEG medio delle pratiche.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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