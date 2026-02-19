100 mila soldati assunti 15 mila riservisti e apertura agli stranieri | cosa prevede la riforma della Difesa

Il governo ha approvato una nuova riforma della Difesa, motivata dalla necessità di rafforzare le forze armate. La proposta prevede l’assunzione di 100 mila soldati, l’inclusione di 15 mila riservisti e una maggiore apertura agli stranieri. L’obiettivo è rispondere alle sfide di sicurezza attuali, aggiornando organici e modalità di reclutamento. Dopo un mese di lavoro, il ministero della Difesa ha presentato un piano che mira a rinnovare la struttura militare e migliorare la capacità operativa. La prossima fase riguarda la discussione parlamentare.