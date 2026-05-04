In monopattino sul marciapiedi travolge una donna due feriti in viale Patrioti
Nella serata del 4 maggio, in viale Patrioti, un ragazzo di 24 anni ha travolto una donna con un monopattino elettrico mentre si trovava sul marciapiedi. L’incidente ha provocato due feriti, tra cui la pedona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. La dinamica precisa dell’accaduto e le conseguenze sono al momento oggetto di accertamenti.
Intervento del 118 in viale Patrioti nella serata del 4 maggio, dopo che un ragazzo di 24 anni, egiziano, ha travolto un pedone con il suo monopattino elettrico. Lo straniero, che non indossava il casco, stava percorrendo il marciapiedi in monopattino quando ha travolto una donna che stava.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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