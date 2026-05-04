In monopattino sul marciapiedi travolge una donna due feriti in viale Patrioti

Nella serata del 4 maggio, in viale Patrioti, un ragazzo di 24 anni ha travolto una donna con un monopattino elettrico mentre si trovava sul marciapiedi. L’incidente ha provocato due feriti, tra cui la pedona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. La dinamica precisa dell’accaduto e le conseguenze sono al momento oggetto di accertamenti.