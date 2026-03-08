Incidente frontale tra due auto sul viale Pordenone | ci sono feriti Una persona rimane incastrata all' interno dell?abitacolo deformato

Un incidente frontale tra due auto si è verificato nel pomeriggio sul viale Pordenone a Portogruaro, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo deformato di una delle vetture. Sono stati rilevati feriti, ma le loro condizioni non sono ancora state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Schianto tra auto a Portogruaro: una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Pomeriggio di paura e pesanti disagi alla circolazione lungo viale Pordenone. È successo intorno alle 15:30 di oggi, domenica 8 marzo, tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo avvenuto nei pressi del cavalcavia che sovrasta l'autostrada A4. I soccorsi Nello scontro una delle auto coinvolte è uscita completamente distrutta. Ad avere la peggio è stato uno degli occupanti, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo deformato dalle lamiere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per liberare il ferito, affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente con due ambulanze.