In Italia, il film ha registrato il secondo miglior debutto dell'anno, dopo quello di un altro film molto popolare. A vent'anni dal primo capitolo, il sequel di un noto film ha aperto al botteghino con ottimi risultati, debuttando in Italia il 29 aprile e negli Stati Uniti il 1 maggio. Il film è ancora in attesa di uscire in Giappone.

A 20 anni dal primo capitolo Il diavolo veste Prada 2 – uscito in Italia mercoledì 29 aprile e in Usa il 1 maggio – è re degli incassi (e deve ancora uscire in Giappone). Le nuove avventure di Miranda Priestly, Andy, Emily e Nigel hanno incassato nel mondo 233 milioni. Di cui 77 milioni negli Stati Uniti, quasi il triplo del primo capitolo del 2006; mentre in Italia ne ha raccolti ad oggi oltre 14, diventando il secondo titolo più visto dell’anno dopo Buen Camino. Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Leggi anche › “Il Diavolo veste Prada 2” non sarà mai un cult, ma benvenuto tra noi Il diavolo veste Prada 2 è record di incassi: 233 milioni nel mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Italia è il secondo miglior debutto dell'anno dopo quello di Checco Zalone

Buen Camino, ecco perché il nuovo film di Checco Zalone fa discutere

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