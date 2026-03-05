Quo vado? | tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone

Quo vado? è un film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle 21:30, va in onda su Canale 5. La pellicola racconta le avventure di un uomo che si trova a dover affrontare varie sfide legate alle sue scelte di vita e alle situazioni che si presentano lungo il percorso.

Quo vado?: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone. Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Quo vado?, film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Quarto film con protagonista Zalone dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle, in poco più di un mese e mezzo nelle sale ha incassato 65,3 milioni di euro, avvicinandosi al primato di Avatar di 65,7 milioni di euro circa e battendo il numero di spettatori di Sole a catinelle (8 milioni circa), avendo registrato più di 9,3 milioni di spettatori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In un luogo imprecisato della savana africana, Checco Zalone viene catturato da un gruppo di indigeni.

