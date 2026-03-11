Cado dalle nubi | tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1

Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone su Italia 1. Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Cado dalle nubi, film diretto da Gennaro Nunziante, e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell’attore che lo interpreta, e ha inoltre a tratti carattere autobiografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Checco Zalone è un giovane cantante che si esibisce nei fine settimana in una gelateria a Polignano a Mare, suo paese natale, e desidera fortemente entrare nel mondo dello spettacolo. È fidanzato con Angela, ma lei,... 🔗 Leggi su Tpi.it

