Crespina - Florilegio armonico in trio passeggiata d' arte e concerto di musiche barocche
Un evento si svolgerà nella zona di Crespina, includendo una passeggiata tra opere d’arte e un concerto di musica barocca. L’appuntamento, gratuito, richiede la prenotazione anticipata. La manifestazione si terrà nei luoghi legati all’Abate Ranieri Tempesti, primo Rettore dell’Oratorio di Belvedere, noto anche per aver promosso il restauro di questi ambienti. La partecipazione è rivolta a tutti gli interessati, senza limiti di età.
FLORILEGIO ARMONICO IN TRIOPasseggiata d’Arte e Concerto di musiche barocchePARTECIPAZIONE GRATUITA PRENOTAZIONE NECESSARIA PER IL CONCERTOSiamo nei luoghi eletti dell’Abate Ranieri Tempesti, primo Rettore dell’Oratorio di Belvedere, accademico di grande prestigio e fautore del restauro della.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Al Teatro Bon di Colugna il Trio Nebelmeer in concerto con musiche di Beethoven e Tchaikovsky. 27 marzoVincitore del Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” 2024 e del connesso “Premio Speciale Ribotta”, il Trio...
Passeggiata entobotanica a CrespinaPASSEGGIATA ETNOBOTANICA CON LA GUIDA DI MARCO PARDINI, NATUROPATA, AUTORE, DIVULGATOREPARTECIPAZIONE GRATUITA – PRENOTAZIONE NECESSARIASABATO 2...