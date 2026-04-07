Con Organi Callido arte e musica protagonisti in duomo nella Cappella della Madonna del Fuoco

Giovedì 9 aprile alle 20:45 si terrà un evento nel Duomo di Forlì, nella Cappella della Madonna del Fuoco. L'iniziativa vedrà protagonisti gli organi Callido, accompagnati da un'esibizione musicale e da interventi artistici che coinvolgono pittura e architettura. La serata rappresenta un momento dedicato alla valorizzazione degli aspetti artistici e spirituali presenti in questo spazio storico.

La guida storico-artistica di Roberta Brunazzi accompagnerà il pubblico alla scoperta della cupola, mentre l’organo Callido risuonerà con le architetture sonore dei grandi maestri del Barocco europeo — George Frederick Handel, Domenico Scarlatti e John Stanley. Protagonista musicale della serata sarà l’organista inglese Freddie James, interprete raffinato del repertorio barocco e vincitore di molteplici premi in concorsi internazionali. L’accesso alla Cappella della Madonna del Fuoco è limitato a un massimo di 75 posti, disponibili su prenotazione obbligatoria: è possibile riservare il proprio posto scrivendo a [email protected] oppure telefonando al 329 8994846. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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In preparazione alla Pasqua, la basilica si riempie di suono. L’organo Callido settecentesco accompagna la liturgia da oltre due secoli, dialogando con lo spazio della basilica e con la sua architettura. Ai Frari la musica è da sempre parte del luogo Vi - facebook.com facebook