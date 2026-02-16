Independent Spirit Awards 2026 | le onde effetto summer di Kate Hudson e gli altri beauty look delle star

Kate Hudson ha sfoggiato onde morbide e luminose agli Independent Spirit Awards 2026, portando un tocco di estate sul red carpet. La scelta dei capelli ricci e luminosi ha attirato l’attenzione, soprattutto perché si abbina perfettamente con il clima caldo della serata. Accanto a lei, Kaia Gerber ha sfoggiato un castano con riflessi caramello che sembrano catturare la luce, creando un effetto naturale e radioso. Regina King ha invece puntato su un trucco elegante, evidenziato da una matita verde acqua che dà un tocco di freschezza al suo look.

Dalle onde dell'attrice che fanno sognare l'estate al castano con riflessi caramello effetto sun-kissed di Kaia Gerber passando per il tratto di matita verde acqua di Regina King. Tutta la bellezza sul blue carpet losangelino +++dropcap Sul tappeto rosso, pardon, blu della 41esima edizione degli Independent Spirit Awards 2026, la cerimonia di premiazione per le migliori produzioni indipendenti dell'anno, si respira aria d'estate. O, almeno, sul fronte beauty. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Independent Spirit Awards 2026: le onde effetto summer di Kate Hudson e gli altri beauty look delle star Super Bowl 2026: le onde Old Hollywood di Lady Gaga e gli altri beauty look più belli delle star Questa notte il Super Bowl 2026 ha portato sul palco anche tante star che hanno sfoggiato look sorprendenti. Grammy 2026: la coda alta in perfetto summer mood di Tyla e tutti gli altri beauty look delle star Sul tappeto rosso dei Grammy 2026, le star hanno scelto look che sembrano usciti dall’estate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Independent Spirit Awards 2026, i 5 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…); L’icona di Star Wars Mark Hamill unisce le forze con la figlia ai Movie Unbiased Spirit Awards 2026; Keke Palmer fa girare la testa con un abito scollato Dior giallo ai Movie Impartial Spirit Awards; 2026 Independent Spirit Awards Winners List: Eva Victor, ‘The Perfect Neighbor’ So Far — Updating Live. Independent Spirit Awards 2026, i 5 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…)Hollywood premia le produzioni cinematografiche indipendenti, e sul tappeto rosso - anzi, blu - sfilano outfit all'insegna dell'originalità e dell'azzardo. Tutti riusciti? vanityfair.it Spirit Awards 2026: Train Dreams è il miglior film, ma il vero dominatore è Adolescence di NetflixTrain Dreams e Adolescence trionfano agli Spirit Awards 2026. Scopri tutti i vincitori del cinema e della TV indipendente e le sfide per gli Oscar. universalmovies.it Free Spirit Homestead - facebook.com facebook