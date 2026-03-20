Tatay Katelyn, nota sui social come Tatay Katelyn, è una giovane artista australiana specializzata in creazioni all’uncinetto. I suoi lavori, caratterizzati da volumi e effetti teatrali, si distinguono per uno stile che combina elementi moderni e visivamente forti, ideali per essere condivisi sui social e per le passerelle. Con capelli rosa e sorriso dolce, Katelyn sogna di partecipare al Met Gala con le sue creazioni.

Vi perderete tra i suoi lavori coloratissimi che lasciano a bocca aperta, quasi opere d’arte che mostrano alla perfezioni le infinite possibilità di una tecnica come l’uncinetto, che negli ultimi anni ha ricominciato ad appassionare e ad attirare tantissimi giovani (e non solo) in giro per il mondo. Tatay Katelyn è una ragazza australiana che attira l'attenzione sui social media (dove conta più di 500mila follower) con i suoi stravaganti accessori hand made che riflettono direttamente le tendenze della moda massimalista in ascesa e della cultura pop, risultato di una passione nata online grazie a influencer e video tutorial su questa tecnica artigianale che si sta riposizionando. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tatay Katelyn, star social dell'uncinetto: «Con le mie creazioni sogno di arrivare al Met Gala»

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