Imprese che storia | la Pimar eccellenza salentina scolpita nella pietra

La Pimar, impresa salentina specializzata nella lavorazione della pietra, si distingue per la sua lunga storia e per le tecniche artigianali adottate nel tempo. Fondata decenni fa, l'azienda si è affermata nel settore grazie alla capacità di trasformare la pietra in elementi decorativi e strutturali di alta qualità. La produzione comprende elementi architettonici e sculture, realizzati con strumenti tradizionali e moderni. La sua attività è radicata nel rispetto delle tecniche e della tradizione locale.

La pietra, oltre alla sua durezza esteriore, può diventare materiale duttile se lavorata da mani sapienti. L’impresa Pimar di Melpignano (Lecce) – inserita da Unioncamere tra le aziende storiche d’Italia – da 150 anni continua a estrarre la pietra leccese dalle sue cave, un bacino estrattivo di oltre trenta ettari dislocato nel basso Salento, da cui nascono opere che coniugano il rispetto della tradizione a un approccio d’avanguardia. Il gruppo, articolato in più segmenti aziendali, conta circa quaranta dipendenti. Una divisione in nuclei operativi specializzati – dall’attività estrattiva all’architettura – che ha reso il marchio Pimar Italian Limestone Specialist un riferimento di punta nel settore delle opere in pietra leccese, con un importante riconoscimento: la marcatura della Comunità Europea per la pietra naturale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Imprese, che storia: la Pimar, eccellenza salentina scolpita nella pietra Notizie correlate Leggi anche: La nostra Costituzione non è stata scolpita nella pietra, le ragioni del referendum sulla giustizia Leggi anche: Baljenac, l’isola impronta digitale della Croazia: 23 chilometri di storia scritta nella pietra Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Economia della staffetta: storie di imprese che non corrono da sole - Nos Alpes; Una fotografica per omaggiarla: Ricordi delle imprese che hanno fatto la storia; Più di un magazine, un ecosistema; Cavallini: il romanzo della pelle. Bonus prosciugati, la rabbia delle imprese: «Il governo corra ai ripari». La storia di un piccolo imprenditore di Novoli: «Spesi 180mila euro: ne riavrò 7mila»Non si ferma la protesta da Nord a Sud. Domani il tavolo a Roma. Ecco cosa vuol dire sfilare un bonus dalle mani di un imprenditore che ha già investito Le imprese non ci stanno e continuano ad alzare ... lagazzettadelmezzogiorno.it Vertigini: la storia di Acrobatica, impresa nata in un garageVertigini. Una storia Acrobatica, edito da Piemme, è il libro firmato da Deborah Dirani che narra l’incredibile evoluzione dell’azienda «Acrobatica». Nata nel 1994 da un’intuizione di Riccardo ... it.blastingnews.com Finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per aziende e professionisti del Lazio ## Nuovo Fondo Piccolo Credito Lazio 2026: finanziamenti a tasso zero fino a 50.000 euro per micro, piccole, medie imprese e professionisti: ecco come e quando presentar - facebook.com facebook Famiglie e imprese, in certi momenti, sono costrette a tagliare ben più dell’un per cento della loro spesa annuale. Se lo facesse lo Stato per 5 anni, alla fine della prossima legislatura avremmo i soldi per abolire l’Irap, ridurre massicciamente l’Irpef per ceto me x.com