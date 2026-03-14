La nostra Costituzione non è stata scolpita nella pietra le ragioni del referendum sulla giustizia

Il referendum sulla giustizia riguarda questioni di separazione delle carriere e riforme legate all'organizzazione giudiziaria. La consultazione coinvolge cittadini chiamati a esprimersi su modifiche specifiche alla legge vigente. Le proposte sono state presentate da diversi esponenti politici e sono oggetto di dibattito pubblico. La discussione si concentra su come migliorare l’efficienza e l’indipendenza del sistema giudiziario italiano.

La posta in gioco del referendum dovrebbe essere arcinota. La riassumo qui: separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri); creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti (uno per i giudici e uno per i PM) al posto dell’attuale CSM unico; un’Alta a Corte disciplinare; sorteggio dei componenti di questi tre organismi. Per arrivare a questo risultato occorre modificare sette articoli della Costituzione (l’87, comma 10; il 102, comma 1, il 104, il 105, il 106, comma 3; il 107, comma 1; il 110). Benché sia proprio l’articolo 138 della Costituzione che prevede e regola... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Referendum costituzionale sulla giustizia: a Vieste l’incontro “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO”Referendum costituzionale sulla giustizia: a Vieste l’incontro “Difendere la Costituzione – Le ragioni del NO” promosso dalla consigliera regionale... Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia Altri aggiornamenti su La nostra Costituzione non è stata... Temi più discussi: Il ruolo decisivo delle ventuno madri della nostra Costituzione; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; La nostra Costituzione non è stata scolpita nella pietra, le ragioni del referendum sulla giustizia; Referendum: La Costituzione va applicata, non cambiata. Votiamo no per difendere la nostra CostituzioneVotiamo no per difendere la nostra Costituzione. Non accettiamo che si tocchino i poteri del presidente della Repubblica: Gran Guardia straripante di folla, ieri sera, in occasione del dibattito org ... polesine24.it Alessandro Gassmann: La nostra Costituzione ci ha difeso per 80 anni, ora tocca a noi difenderlaAlessandro Gassmann ospite di Giovanni Floris a DiMartedì. A DiMartedì l'intervento di Alessandro Gassmann sul referendum costituzionale: Sono andato a rileggermi la Costituzione che è invidiata e am ... la7.it La Costituzione è molto più importante di Calenda, Meloni, Schlein o Conte. Io voterò “sì” perché sono convinto della riforma. Rispetto chi voterà “no”, soprattutto se vota nel merito, non contro qualcuno. Questo rispetto è il rispetto che dobbiamo alla nostra Car x.com Carlo Calenda. . La Costituzione è molto più importante di Calenda, Meloni, Schlein o Conte. Io voterò “sì” perché sono convinto della riforma. Rispetto chi voterà “no”, soprattutto se vota nel merito, non contro qualcuno. Questo rispetto è il rispetto che dobbiam - facebook.com facebook