Baljenac l’isola impronta digitale della Croazia | 23 chilometri di storia scritta nella pietra

Baljenac è un’isola della Croazia lunga 23 chilometri, nota per le sue formazioni rocciose uniche che ricordano un’impronta digitale. Si trova nell’Adriatico, tra le altre isole dalmate, ed è caratterizzata da scogliere verticali e superfici piatte di pietra. L’isola è priva di insediamenti permanenti ed è accessibile principalmente tramite escursioni in barca. La sua superficie è interamente composta da rocce calcaree modellate nel tempo.

Immaginate di guardare giù dal finestrino di un aereo sopra l'Adriatico. Sotto di voi, il mare è di quel blu intenso che i dalmatini chiamano modro more, il mare turchese, punteggiato di isole come frammenti di un mosaico antico. E poi, all'improvviso, eccola: una piccola macchia ovale che non assomiglia a niente che abbiate mai visto prima. Non è una nuvola, non è un banco di alghe. È un'isola che porta inciso sulla pelle il segno più personale e irripetibile che esista: un'impronta digitale. Benvenuti a Baljenac, conosciuta anche come Bavljenac, l'isola-impronta digitale della Croazia. Un'impronta nella pietra: la straordinaria geometria di Baljenac vista dall'alto.