Impresa in Norvegia di Lorenzo Lotti | ultramaratona sotto le 7 ore e pass per i Mondiali di Ames

Il 2 maggio 2026 è una data che resterà nella memoria dell’atletica italiana, grazie all’impresa di Lorenzo Lotti in Norvegia. Durante una ultramaratona, ha completato il percorso in meno di sette ore, stabilendo un nuovo record personale. Contestualmente, ha ottenuto il pass per partecipare ai Mondiali di Ames. La sua prestazione ha attirato l’attenzione nel mondo della corsa estrema e ha segnato un momento importante per l’atletica nazionale.

Il 2 maggio 2026 rimarrà impresso come una data memorabile per l’ultramaratona italiana grazie all’impresa monumentale di Lorenzo Lotti. L’atleta di Predappio, già noto come top runner, coach e influencer, ha dominato la Perseløpet Ultra 2026 svoltasi a Eidsvoll, mettendo a segno una prestazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Crolla un muro: un uomo, per la prima volta nella storia, infrange ufficialmente il muro delle due ore in maratona. Leggi anche: Calcio Femminile, le convocazioni per le Qualificazioni ai Mondiali: l’Italia punta al pass Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Impresa in Norvegia: il romagnolo Lorenzo Lotti vola nei 100 km e centra i Mondiali; Haaland volto adv di Budweiser in vista del Mondiale di calcio (2026), ma scoppia la polemica in Norvegia perchè il brand è alcolico.; Il paradosso della settimana corta: perché la Norvegia non vuole i 4 giorni lavorativi; Aggiornamento Tesla Model S: la sentenza che ora rischia di costare milioni all'azienda. Pagelle Italia-Norvegia: Di Lorenzo in apnea 5, Frattesi non combina nulla 4,5, la notte di Pio Esposito 6,5L'Italia perde 1-4 con la Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ufficialmente ai playoff per i Mondiali. La Norvegia è invece qualificata direttamente alla Coppa del Mondo 2026. I gol ... corriere.it Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Pio Esposito (6,5) primo gol a San Siro, Haaland (8) devastante, Di Lorenzo (4) che disastroL'Italia crolla 4-1 a San Siro contro la Norvegia e viene condannata agli spareggi ancora una volta. Erling Haaland (doppietta) e compagni ribaltano l'1-0 di Pio Esposito (primo gol a San Siro) e ... ilgazzettino.it Bilancio positivo per Lorenzo Staurengo e Gioele Reniero agli Europei! Lorenzo Staurengo e Gioele Reniero, atleti dello Squash Pegaso di Cornedo, rientrano dai rispettivi Campionati Europei con un bilancio positivo, onorando la maglia azzurra. Staurengo - facebook.com facebook