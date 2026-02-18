Calcio Femminile le convocazioni per le Qualificazioni ai Mondiali | l’Italia punta al pass

Il CT Soncin ha annunciato le convocazioni per le prossime qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. La squadra si prepara a sfidare le avversarie europee, con molte giocatrici giovani e promettenti. Tra le convocate spiccano alcune atlete che militano in club stranieri e che sono considerate punti fermi della selezione. Le partite si giocheranno in diverse città italiane, con l’obiettivo di conquistare un biglietto per il torneo mondiale. La sfida si avvicina e le ragazze sono pronte a scendere in campo.

Roma, 18 febbraio 2026 – Si apre un nuovo capitolo calcistico per la Nazionale Femminile di Mister Soncin. Le Azzurre sono pronte per dare il via al cammino nelle Qualificazioni al Mondiale del 2027 in Brasile. La competizione si svolgerà dal 24 al 25 giugno e l’Italia è inserita nel Gruppo 1 della Lega A. Il programma delle partite prevede l’esordio in qualifica il prossimo 3 marzo con la Svezia, allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. In seguito, le Azzurre giocheranno con la Danimarca al Menti di Vicenza (partita in programma il 7 marzo). Dunque una settimana impegnativa per la Nazionale Tricolore che punta al pass iridato e per averlo dovrà chiudere prima nel girone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Calcio a 5 femminile, l’Italia va i quarti ai Mondiali. Portogallo, Giappone e Brasile con le azzurre Leggi anche: LIVE Italia-Portogallo 2-7, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano ai quarti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rappresentativa Regionale Femminile: nuovo stage. Le convocate; Stage di formazione territoriale: Convocazioni Lunedì 16 Febbraio 2026; Il calcio Usa e la Rodman Rule: così Trinity è diventata la calciatrice più pagata al mondo; AS Roma - sito ufficiale. Rappresentativa Regionale Femminile: stage a Palermo. Le convocateTorneo Delle Regioni – Stagione Sportiva 2025/2026 Per un ritiro della Rappresentativa Regionale Calcio Femminile, in preparazione al Torneo delle Regioni ... calciogiovanilesicilia.com Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16Si aprira con uno stage congiunto il 2026 delle Nazionali U17 e U16 Femminili, che si raduneranno da lunedi 19 a giovedi 22 gennaio al Centro ... sportmediaset.mediaset.it Calcio femminile: ecco la quinta edizione della "Europe Cup Garino" facebook