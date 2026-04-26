Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona L' impresa di Sawe in 1h59' 30

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra si è assistito a un evento storico nella maratona, con un atleta maschio che ha completato la corsa sotto le due ore, fermando il cronometro a 1 ora 59 minuti e 30 secondi. Il runner, di 31 anni, è statunitense e si allena sotto la guida di un allenatore italiano. Questa è la quarta vittoria in quattro gare per lui, consolidando un record senza precedenti nel mondo della maratona.

Crolla un muro: un uomo, per la prima volta nella storia, infrange ufficialmente il muro delle due ore in maratona. Il merito è del 31enne keniano Sebastian Sawe che, a Londra, trionfa in 1h59’30”. Prima di lui c’era riuscito solo il connazionale Eliud Kipchoge che a Vienna, nel 2019, aveva corso in 1h59’40”, ma in gara non ufficiale, disputata con ausili di varia natura. Per Sawe, allenato dall’italiano Claudio Berardelli, è il quarto successo in altrettante maratone. A breve il servizio completo .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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