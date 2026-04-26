Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona L' impresa di Sawe in 1h59' 30

A Londra si è assistito a un evento storico nella maratona, con un atleta maschio che ha completato la corsa sotto le due ore, fermando il cronometro a 1 ora 59 minuti e 30 secondi. Il runner, di 31 anni, è statunitense e si allena sotto la guida di un allenatore italiano. Questa è la quarta vittoria in quattro gare per lui, consolidando un record senza precedenti nel mondo della maratona.

Crolla un muro: un uomo, per la prima volta nella storia, infrange ufficialmente il muro delle due ore in maratona. Il merito è del 31enne keniano Sebastian Sawe che, a Londra, trionfa in 1h59’30”. Prima di lui c’era riuscito solo il connazionale Eliud Kipchoge che a Vienna, nel 2019, aveva corso in 1h59’40”, ma in gara non ufficiale, disputata con ausili di varia natura. Per Sawe, allenato dall’italiano Claudio Berardelli, è il quarto successo in altrettante maratone. A breve il servizio completo .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30 Notizie correlate Londra sfida i campioni: Sawe e Assega pronti al trono mondiale? Cosa sapere Sabastian Sawe e Tigst Assega competono oggi a Londra nella maratona del circuito Major. Leggi anche: Victoria Beckham parla per la prima volta del figlio Brooklyn: “Siamo sotto scrutinio pubblico da 30 anni”. Cosa ha detto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Klara Lukan nella storia: prima europea sotto i 30' nei 10 km; Rosenior esonerato dopo 3 mesi, clamoroso al Chelsea: aveva firmato un contratto fino al 2032!; Game of Thrones incontra Batman: Matt Reeves punta in alto con uno dei protagonisti della serie nel cast clamoroso; Clamoroso Tmw - Incontro Napoli-Maresca a Londra: tutti i retroscena. Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Per il 31enne keniano allenato dall'italiano Berardelli è il quarto successo in 4 gare. C'era riuscito anche Kipchoge ma in una gara non ufficiale e con vari ausili ... gazzetta.it Clamoroso TMW - Incontro Napoli-Maresca a Londra: tutti i retroscenaQualche giorno fa, a Londra, si è tenuto un incontro tra Enzo Maresca, reduce dall’esperienza al Chelsea, e alcuni emissari del Napoli. Al centro del confronto, la possibilità di un futuro del tecnico ... msn.com Clamoroso, il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Abodi vuole il commissario, i nomi - facebook.com facebook Clamoroso, il pasticcio Chiné su #Rocchi può far crollare la Figc! #Abodi vuole il commissario, i nomi x.com