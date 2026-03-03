Basket qualificazioni Mondiali 2027 | l' Italia batte di nuovo la Gran Bretagna 84-75

L’Italbasket ha vinto anche la seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, battendo la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75 a Livorno. La squadra italiana ha concluso la prima finestra del 2026 con due vittorie consecutive, mantenendo alta la serie positiva iniziata nelle prime partite di qualificazione. La sfida si è svolta il 2 marzo 2026.

Livorno, 2 marzo 2026 – L’Italbasket chiude con due successi in altrettante gare la prima finestra del 2026 delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. Dopo il travolgente successo ottenuto pochi giorni fa a Newcastle, gli azzurri hanno nuovamente avuto la meglio sulla Gran Bretagna, sconfitta anche al Modigliani Forum di Livorno 84-75. A differenza di quanto accaduto venerdì nella Terra di Albione, dove gli azzurri si sono imposti con uno straripante +36, quest’oggi la selezione guidata dal CT Luca Banchi – che ha chiuso con il solo 45% dal campo (625 da tre) e ben 11 errori in lunetta – ha dovuto attendere la quarta frazione per fiaccare definitivamente le resistenze di una Gran Bretagna decisamente riplasmata nella sua fisionomia offensiva dall’innesto d i Quinn Ellis (migliore tra i suoi con 19 punti, 6 assist e 5 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

