Pirmin Werner sorprende i cinesi nelle qualificazioni degli aerials Roth promosso col brivido alle Olimpiadi

Pirmin Werner ha conquistato una storica qualificazione alle Olimpiadi, sorprendendo gli inseguitori cinesi durante le qualificazioni degli aerials a Livigno. La gara, rinviata più volte a causa delle intense nevicate, si è svolta soltanto questa settimana, consentendo ai partecipanti di esibirsi sulla neve fresca. Werner ha mostrato grande capacità tecnica, superando i favoriti asiatici in un momento decisivo. La sua performance ha fatto balenare la possibilità di un risultato inatteso, mentre Roth ha passato la fase di qualificazione con un margine di rischio.

Dopo le fitte nevicate degli ultimi giorni, che avevano portato a una serie di rinvii, si sono finalmente potute disputare le qualificazioni degli aerials maschili a Livigno. Turno preliminare per questa disciplina dello sci freestyle, che nel primo pomeriggio assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai entrate nel weekend conclusivo. Il miglior punteggio del turno è stato firmato dallo svizzero Pirmin Werner, bronzo iridato in carica che ha stampato il punteggio di 122.17, lasciandosi così alle spalle i quotatissimi cinesi Guangpu Qi (120.80 per il Campione Olimpico di Pechino 2022 e due volte Campione del Mondo) e Xindi Wang (118.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pirmin Werner sorprende i cinesi nelle qualificazioni degli aerials. Roth promosso col brivido alle Olimpiadi Leggi anche: Aerials, Marion Thenault domina le qualificazioni alle Olimpiadi, bene Danielle Scott Leggi anche: Sci freestyle, rinviate le qualificazioni degli aerials a Livigno. La causa