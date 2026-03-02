Arezzo, 2 marzo 2025 – La Polisportiva Galli subisce la sua terza sconfitta consecutiva in campionato. La squadra affronta una partita difficile contro un avversario che si impone con un risultato netto, senza riuscire a cambiare il corso dell'incontro. La formazione locale non riesce a trovare la via del gol e conclude la gara con un risultato che peggiora la sua situazione in classifica.

Arezzo, 02 marzo 2025 – La Polisportiva Galli non riesce a interrompere il momento negativo e incassa una sconfitta pesantissima per come è maturata: avanti di dieci lunghezze a cinque minuti dal termine, le valdarnesi subiscono un blackout totale e vengono rimontate da Milano, che si impone 76-75 al termine di un finale incredibile. Primo quarto nel segno della Galli. Dopo il 7-0 iniziale delle padrone di casa, è Favre a sbloccare le ospiti suonando la carica. Lazzaro e Mosetti riportano in scia San Giovanni, con Bernardi che firma il sorpasso sull’8-9. Milano accusa il colpo e l’asse Merisio-Diakhoumpa propizia l’allungo fino al 9-18 di fine primo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza sconfitta consecutiva per la Polisportiva Galli

Sconfitta di misura per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno nel derby con l'USE Rosa Scotti EmpoliArezzo, 16 febbraio 2026 – Serata amara in terra empolese per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che esce sconfitta nel derby con l'USE...

