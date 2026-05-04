Imola Vacchi lancia la sfida | Vogliamo una gestione pari a Bologna

A Imola, un rappresentante ha annunciato l’intenzione di chiedere una gestione delle risorse pari a quella di Bologna. La proposta riguarda un aumento dei finanziamenti e delle opportunità di sviluppo per la città. Sono stati presentati alcuni candidati che supportano questa richiesta e vogliono modificare l’attuale modo di amministrare le risorse locali. La discussione si concentra sulla possibilità di migliorare le condizioni economiche e sociali di Imola attraverso questa strategia.

? Cosa scoprirai Come può Imola ottenere le stesse risorse economiche di Bologna?. Chi sono i candidati che vogliono cambiare la gestione cittadina?. Perché i negozi locali di Imola rischiano la chiusura definitiva?. Quali nuove figure professionali entreranno nel Consiglio comunale?.? In Breve Valentina Castaldini coordina la lista azzurra per le amministrative del 24 e 25 maggio.. Antonio Federico presenta i candidati consiglieri durante l'incontro in via Aldrovandi.. Daniele Rastelli, ex avvocato di 45 anni, punta sul coinvolgimento delle nuove generazioni.. La proposta di Vacchi si contrappone alla candidatura di Paola Lanzon sostenuta dalla Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola, Vacchi lancia la sfida: “Vogliamo una gestione pari a Bologna Notizie correlate F1 e il desiderato Gp a Imola, scintille tra i partiti. Pd e alleati contro Vacchi: "Ma tutti vogliamo la gara"Imola, 15 marzo 2026 – Diverse frecciatine, ma anche la conferma della disponibilità a lavorare fianco a fianco con il Governo per cercare di... Intervista | Vacchi è il candidato sindaco del centrodestra a Imola: “Amministrazione trasparente e opere nei tempi”Il consigliere di Fratelli d’Italia sfida il sindaco uscente Panieri: nel mirino cantieri in ritardo, manutenzioni e politiche abitative Il... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La squadra di Forza Italia : Imola è pari a Bologna . Pronti a governare bene; Comunali, ecco la squadra di FdI: La città ha bisogno di cambiare. Vacchi lancia la sfida a Pd e alleati : Gara difficile? Vittoria più bella. La città merita una guida miglioreIl vice presidente del Consiglio Comunale, volto di FdI in città, si candida ufficialmente per il centrodestra Noi siamo pronti. Il nostro programma punterà su sanità, sicurezza, decoro urbano e ... ilrestodelcarlino.it La squadra di Forza Italia : Imola è pari a Bologna . Pronti a governare beneUna squadra formata da persone che amano Imola e sentono la responsabilità di ricostruire una comunità, tornando ad avere ... ilrestodelcarlino.it A #Cervia, #Faenza e #Imola con i nostri candidati a sindaco: #Boschetti, #Isola e #Panieri. Candidate e candidati del PD e volontari stanno portando avanti con passione questa campagna elettorale. È questa la nostra forza: una comunità sempre tra le perso x.com Schlein da Imola attacca il governo: “Siamo più uniti della destra, crescita zero è un loro fallimento” - facebook.com facebook