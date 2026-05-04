Immissioni in ruolo docenti ecco quanti candidati ancora in graduatoria AGGIORNATO

Sono stati pubblicati gli aggiornamenti sulle immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627. Le procedure di assunzione prevedono la rettifica delle graduatorie regionali, di cui gli Uffici Scolastici regionali hanno reso noto il numero di candidati ancora presenti. Questa operazione rappresenta un passaggio fondamentale per l'organizzazione delle supplenze e delle assunzioni ufficiali nelle scuole pubbliche.

Procedure di assunzione in ruolo docenti per l’a.s. 202627. Una delle operazioni propedeutiche agli elenchi regionali è la pubblicazione, da parte degli Uffici Scolastici regionali della consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. Sicilia – candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi – parziale rettifica 14 aprile 2026 – prospetto vincitori e idonei – N.B. Se il docente vincitore da concorso PNRR rinuncia al ruolo, il posto viene coperto da un idoneo che conquista il diritto all’assunzione senza limiti temporali e l’elenco del 30% viene reintegrato con la possibilità di assunzione sempre entro il triennio (per tante classi di concorso il primo anno è già stato il 202526).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, partono le operazioni propedeutiche. Ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Vincitori e idonei Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026/27 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026/27; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 28 APRILE); Elenchi regionali docenti, pubblicato il decreto: requisiti, domanda e assunzioni. I posti disponibili per l’organico docenti 2026/27 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precariNel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decretoI concorsi si intendono superati se nella prova orale (o nella media di prova pratica + orale) è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il vot ... flcgil.it Scusate l ignoranza, ma ho prelievi ed immissioni sia nel contatore di casa sia nel contatore del fotovoltaico. È normale Non ricevo un bonifico da 2 anni - facebook.com facebook Immissioni in ruolo 2026, il ministro firma il decreto x.com