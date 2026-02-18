Immissioni in ruolo docenti 2026 27 partono le operazioni propedeutiche Ecco quanti candidati ancora in graduatoria Vincitori e idonei

Le operazioni preparatorie per le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627 sono iniziate, dopo aver completato le assunzioni per il 202526. In questa fase, si stanno verificando i numeri di candidati ancora presenti nelle graduatorie, tra vincitori e idonei. Un dettaglio importante riguarda il totale di aspiranti che attendono una possibilità di assunzione, che potrebbe influenzare le prossime scelte delle istituzioni scolastiche.

Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi.