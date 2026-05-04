Immigrazione in Puglia gli stranieri sono il 4 per cento Salento primo per imprese

In Puglia, gli stranieri rappresentano il 4 per cento della popolazione, una percentuale inferiore alla media nazionale. Nel Salento, questa regione si distingue per il numero di imprese gestite da cittadini stranieri, che si posizionano come le più numerose della regione. I dati demografici e economici mostrano una presenza straniera limitata, con alcune zone che registrano una concentrazione maggiore di attività imprenditoriali.

LECCE – In Puglia l’immigrazione resta, almeno nei numeri demografici, un fenomeno più contenuto rispetto al quadro nazionale. I cittadini stranieri residenti nella regione, al 31 dicembre 2024, risultavano essere 156.748, pari al 4 per cento della popolazione complessiva e cinque punti in meno.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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